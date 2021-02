Protesta albergatori | “Casse vuote e imprese verso fallimento”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Ledegli alberghi italiani sonoe leal limite della sopravvivenza”. Il presidente provinciale di Federalberghi, Giuseppe Gagliano, dichiara: “I rimborsi concessi dallo Stato ai Comuni per il mancato gettito dell’imposta di soggiorno amareggiano glia cui, invece, sono state concesse soltanto delle mancette. Si tratta di ristori che per i singoli Comuni sono pari in media al 60% del calo del gettito rispetto all’anno 2019. Mentre gli alberghi, anche qui nel salernitano, hanno ricevuto ristori non superiori al 2% o 3% della perdita subita nel disgraziatissimo anno che è appena trascorso. Una mancanza di qualsiasi criterio di uniformità che sarebbe difficile da digerire per tutti, ma lo è in particolar modo per gli operatori turistici che, senza ...

