Nunzia De Girolamo | chi è l’ex politica e conduttrice del talk show “Ciao Maschio”

(Di sabato 13 febbraio 2021)Deè nata il 10 ottobre del 1975 in Campania, più precisamente a Benevento. Affascinata dal mondo della, decide di intraprendere questo percorso negli studi universitari, laureandosi in Giurisprudenza presso la facoltà della Sapienza di Roma. Una volta terminati gli studi, nel 2007, ricevere la carica da coordinatrice di Forza Italia per la sua città di origine, Benevento. Un anno dopo viene eletta deputato alla Camera dei deputati, più precisamente nella lista de Il Popolo della Libertà. Nel 2013 diventa Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ma dopo neanche 6 mesi dello stesso anno presenta le dimissioni. Nel 2018 apre una rubrica sul quotidiano Il Tempo, intitolatoBovis e una sul quotidiano Libero, dal titolo Piazza del popolo. Anno di svolta nel mondo ...

Un debutto che rappresenta un nuovo inizio, 'la mia nuova vita'.Dedà il via questa sera su Rai1 alla sua nuova avventura televisiva: condurrà per otto puntate il programma 'Ciao Maschio', un viaggio alla scoperta dell'universo maschile durante il ...Sarò accogliente, il mio programma non sarà una sfida al maschio", conclude la DeOspiti in tv pomeriggio Rai con Domenica In, Quelli che il calcio, Kilimangiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Nunzia De Girolamo è un volto noto della politica italiana, è stata deputato alla Camera dei deputati nella lista de Il Popolo della Libertà.