baritoday : Monopattini ancora nel mirino dei vandali: mezzo recuperato dagli operatori in mare - Socrate34020624 : @DogsHistorian @lorepregliasco @leo_finto Ancora a menarla con i monopattini che erano fondi messi a disposizione d… - Claudio18709041 : @Margi624 E ancora si ostina a dire lega ladrona, Hanno spolpato l italia ,Vaccini siringhe mascherine comprate… - magogeppe : RT @Angelit92832011: @doluccia16 @saraosalvatore Ancora questa bufala dei monopattini. Erano soldi europei stanziati per quella operazione,… - Angelit92832011 : @doluccia16 @saraosalvatore Ancora questa bufala dei monopattini. Erano soldi europei stanziati per quella operazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini ancora

BariToday

un monopattino elettrico abbandonato in mare a Bari: dopo il caso di quest'estate , è dell'... come mostrano le foto inviate da un lettore: 'Vandali che giocano e buttano ia mare - ...Le classi affollate di docenti over 55, quale piano vaccinale? E: Per sapere se l'Amministrazione Comunale intenda intervenire per permettere ad un più ampio numero di guide turistiche di ...FIRENZE: Torna a riunirsi in videoconferenza il consiglio comunale fiorentino. Si parte con le interrogazioni a risposta orale, poi le delibere ...La tragica morte sul monopattino di quella giovane mamma che aveva appena portato la sua bambina a scuola nel fatidico incrocio tra via Monticelli, Corso sardegna e corso De Stefanis è stato un vero s ...