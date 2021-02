“Mi raccomando non distrarre Zlatan”: i follower scherzano su Diletta Leotta a bordo campo durante Spezia-Milan (Di sabato 13 febbraio 2021) Come sempre Diletta Leotta fa crescere l’hype per le partite nel palinsesto di DAZN. Stasera verrà trasmesso il match tra il Milan e lo Spezia, gara – disputata in terra ligure – molto importante per i rossoneri, attualmente in vetta al campionato. Vincendo, la squadra di Pioli manterrebbe il primo posto in solitaria mentre viceversa rischierebbe il sorpasso dell’Inter (domani impegnata in una gara tutt’altro che semplice contro la Lazio) e il possibile avvicinamento della Juve (fra poco impegnato col Napoli). E, a bordo campo, ci sarà la Leotta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 febbraio 2021) Come semprefa crescere l’hype per le partite nel palinsesto di DAZN. Stasera verrà trasmesso il match tra ile lo, gara – disputata in terra ligure – molto importante per i rossoneri, attualmente in vetta al campionato. Vincendo, la squadra di Pioli manterrebbe il primo posto in solitaria mentre viceversa rischierebbe il sorpasso dell’Inter (domani impegnata in una gara tutt’altro che semplice contro la Lazio) e il possibile avvicinamento della Juve (fra poco impegnato col Napoli). E, a, ci sarà la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

annatrieste : Se fossi stata l'addetta stampa di Gattuso dopo #AtalantaNapoli gli avrei detto 'Oh mi raccomando non dire che si g… - DandelionSolair : Abituiamoci al modo di comunicare di questi tempi... Gente, mi raccomando, assicuratevi di dire ogni cazzata che vi… - VAV_Italia : assente nei mesi a venire, dato che sono al mio ultimo semestre di Magistrale, con tirocinio e tesi sul collo, ansi… - eisel_a : Diciamo che il 90% delle persone non le ha le ??... Mi raccomando domani non dimenticate di fare gli auguri alle am… - marinellafly12 : RT @ErmannoKilgore: @fattoquotidiano Mi raccomando non ricandidatelo con il #M5S?????? -

Ultime Notizie dalla rete : raccomando non Meteo diretta, allarme valanghe: due morti. Maxi - tamponamento sull'A23: due vittime e 25 feriti

'Raccomando ai cittadini di agire con la massima prudenza e di circolare con le auto solo in caso ... Dalla sala operativa della Protezione civile della Puglia spiegano che al momento 'non ci sono state ...

Nove bimbi positivi al virus, il sindaco Mattana chiude la scuola dell'Infanzia a Sarroch

... a titolo precauzionale al fine di prevenire la diffusione del virus e non esporre la comunità ... Visto l'evolversi della situazione vi raccomando ancora una volta il rispetto scrupoloso delle ...

“Mi raccomando non distrarre Zlatan”: i follower scherzano su Diletta Leotta a bordo campo durante Spezia-Milan Periodico Italiano ai cittadini di agire con la massima prudenza e di circolare con le auto solo in caso ... Dalla sala operativa della Protezione civile della Puglia spiegano che al momento 'ci sono state ...... a titolo precauzionale al fine di prevenire la diffusione del virus eesporre la comunità ... Visto l'evolversi della situazione viancora una volta il rispetto scrupoloso delle ...