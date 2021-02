Lodi | Boeri | ' non presenterò mio libro in città | Comune discrimina bambini immigrati'

(Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Il 18 febbraio non, con Sergio Rizzo, il nostro ultimo. L'invito del vicesindaco è per me inaccoglibile: la sua amministrazione si è resa protagonista dizioni nei confronti dei, condannate dal Tribunale anche in secondo giudizio". E' quanto scrive su Twitter l'economista Tito. Nel 2018 una delibera emessa dalla sindaca di, Sara Casanova, aveva impedito a numerosidi origine straniera di pranzare alle mense delle scuole materne ed elementari dellae di utilizzare i servizi di scuolabus.

