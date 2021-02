LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: inizia la gara, subito Marsaglia e Pirovano (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Francesca Marsaglia, 3 Laura Pirovano, 4 Nadia Delago, 19 Elena Curtoni. 10.47 Le favorite, per quanto si è visto in prova, saranno l’austriaca Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami. Fanno paura anche la ceca Ledecka e l’americana Johnson. 10.45 Senza l’infortunata Sofia Goggia, oggi è una delle gare più difficili per l’Italia dell’intero Mondiale. Difficilissimo puntare in alto, una medaglia sarebbe una gradita sorpresa. 10.44 Nella notte ha fatto molto freddo, la neve è molto aggressiva. 10.43 Due anni fa vinse l’oro la slovena Ilka Stuhec davanti alla svizzera Corinne Suter ed ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIMASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Francesca, 3 Laura, 4 Nadia Delago, 19 Elena Curtoni. 10.47 Le favorite, per quanto si è visto in prova, saranno l’austriaca Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami. Fanno paura anche la ceca Ledecka e l’americana Johnson. 10.45 Senza l’infortunata Sofia Goggia, oggi è una delle gare più difficili per l’Italia dell’intero Mondiale. Difficilissimo puntare in alto, una medaglia sarebbe una gradita sorpresa. 10.44 Nella notte ha fatto molto freddo, la neve è molto aggressiva. 10.43 Due anni fa vinse l’oro la slovena Ilka Stuhec davanti alla svizzera Corinne Suter ed ...

