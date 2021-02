L’Italia è davvero pronta a sequenziare le varianti del coronavirus? (Di sabato 13 febbraio 2021) (illustrazione: Pixabay)È un imperativo ripetuto da più parti e più volte negli ultimi tempi, istituzioni quanto esperti: serve sequenziare (di più) i campioni virali, per capire quali sono le varianti virali più in circolazione e al contempo di procedere il più spediti possibile con le vaccinazioni. E qualcosa, dopo diversi appelli appunto, in Italia sembra sul punto di cambiare, dopo l’annuncio di un consorzio per il monitoraggio dei virus circolanti e l’avvio di una prima indagine per mappare la variante VOC202012/01 da parte dell’Istituto superiore si sanità, che ha già portato i primi risultati. Infatti, dopo i primi mesi della pandemia in cui sostanzialmente il monitoraggio dei virus mutanti circolanti non sembrava destare particolare preoccupazione, oggi sappiamo invece che quello delle varianti è un serio problema. Sono almeno ... Leggi su wired (Di sabato 13 febbraio 2021) (illustrazione: Pixabay)È un imperativo ripetuto da più parti e più volte negli ultimi tempi, istituzioni quanto esperti: serve(di più) i campioni virali, per capire quali sono levirali più in circolazione e al contempo di procedere il più spediti possibile con le vaccinazioni. E qualcosa, dopo diversi appelli appunto, in Italia sembra sul punto di cambiare, dopo l’annuncio di un consorzio per il monitoraggio dei virus circolanti e l’avvio di una prima indagine per mappare la variante VOC202012/01 da parte dell’Istituto superiore si sanità, che ha già portato i primi risultati. Infatti, dopo i primi mesi della pandemia in cui sostanzialmente il monitoraggio dei virus mutanti circolanti non sembrava destare particolare preoccupazione, oggi sappiamo invece che quello delleè un serio problema. Sono almeno ...

