Lara Magoni | “Draghi dimentica lo sport | grave danno a un settore fondamentale per l’economia”

"Delusione e rammarico; in una parola, mortificata. Sono questi i sentimenti che provo, constatando che ancora uno volta lo sport è stato dimenticato dalla politica. In un periodo di forte crisi, dove la pandemia ha messo in ginocchio l'attività di migliaia di operatori del settore, con le incertezze sulle riaperture di palestre e piscine, con la montagna bistrattata, il nuovo Governo nasce senza un Ministero ad hoc. Non se lo meritano i nostri giovani, i nostri figli, i nostri atleti che tengono alto il Tricolore nel mondo, tutti coloro che vivono di sport". Così Lara Magoni, delegata del Coni, commenta la scelta del Governo Draghi di non dedicare un Ministero allo sport. "Come campionessa di sci e delegata del Coni – aggiunge Lara ...

