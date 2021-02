Kate Middleton e William verso il quarto figlio La Regina “preoccupata”

(Di sabato 13 febbraio 2021)sarebbero pronti per il, ma la notizia di un nuovo royal baby avrebbe reso lapiuttosto. A svelarlo è Us Magazine, secondo cui i Cambridge starebbero progettando l’arrivo di un altrodopo George, Charlotte e Louis. In passatonon aveva mai nascosto la volontà di allargare ulteriormente la famiglia, ma i suoi sogni si erano scontrati con il netto rifiuto di. “Ci ha messo un po’ a convincere il marito, che si sentiva sopraffatto dall’idea del quattro– ha spiegato una fonte, secondo cui,alla fine avrebbe ceduto -. Si è lasciato contagiare dall’entusiasmo della moglie....

Kiarachanel88 : RT @VanityFairIt: E la regina Elisabetta sarebbe «un po' preoccupata...» - VanityFairIt : E la regina Elisabetta sarebbe «un po' preoccupata...» - LingerieModa : Kate Middleton, che «ha salvato il principe William» (rendendolo davvero felice) - zazoomblog : Kate Middleton che «ha salvato il principe William» (rendendolo davvero felice) - #Middleton #salvato #principe - infoitcultura : Kate Middleton: i suoi figli vedranno il nuovo cuginetto tra tanto tanto tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Vanity Fair Italia

Leggi anche >>>: nuovo look e nuova rivalità con Meghan Markle Il fallimento di Harry Windsor: Meghan si defila Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and ...ha salvato William d'Inghilterra e ha fatto di tutto per renderlo felice ". Parola della biografa reale Angela Levin , che ha analizzato la vita dell'erede al trono individuando come ...In casa Windsor, il silenzio stampa docet: i segreti della Corona restano alla Corona. Specialmente se si tratta di curiosità inerenti alla fede nuziale che la Regina Elisabetta ricevette a suo tempo ...Protagonista dell'iconica scena con i petali di rosaMena Suvari è nata il 13 Febbraio del 1979 a Newport, negli Stati Uniti, dallo psichiatra Ando Suvari e dalla puericultrice Candice Chambers. La sua ...