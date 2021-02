Grande Fratello Vip, scontro di fuoco nella notte: Tommaso pronto ad uscire (Video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la puntata de Il Grande Fratello Vip sono volate parole pesanti tra i due influencer Tommaso Zorzi e Giulia Salemi L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha scatenato gli animi nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno, infatti, si aspettava che la giornalista potesse abbandonare la casa e oltre al pubblico che è rimasto male, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la puntata de IlVip sono volate parole pesanti tra i due influencerZorzi e Giulia Salemi L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha scatenato gli animicasa delVip. Nessuno, infatti, si aspettava che la giornalista potesse abbandonare la casa e oltre al pubblico che è rimasto male, L'articolo proviene da Leggilo.org.

welikeduel : 'È stato fatto di tutto per denigrarmi. Avevo probabilmente il talento della comunicazione e poi, casualmente, ho f… - welikeduel : 'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello. Non mi va bene che l'immagine di me sia la stessa di 20 anni fa, sono ar… - pietroraffa : Casalino:'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello'. @zdizoro:'E chi se lo scorda!' Muoro ?? #propagandalive - mscp99 : RT @vitaddimme: Francesco: entro sul pulmino e questi parlano ancora di grande fratello e di dinamiche, dopo sei mesi Io penso di stare con… - Niky_drow : RT @lunetta28: Non vedo l’ora che finisca questo grande fratello che è fatto di figli e figliastri. Se non ci fosse la diretta di 24 h avre… -