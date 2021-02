Governo: padre Spadaro, ‘non è ammucchiata, in campo figure non estreme ma di dialogo' (3) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - Resta il fatto che nel Governo ci sono poche donne: “Si, però bisogna anche valutare il peso dei ministeri e le donne - il punto di vista di Spadaro - sono in una posizione di leadership molto significativa. È chiaro poi che un Governo di questo tipo non può accontentare tutte le istanze possibili però certamente bisogna guardare al peso e alla qualità”. Una decisione che segna una continuità col Governo Conte 2 è la scelta di lasciare il ministro Speranza alla Salute. “Questo - osserva Spadaro - è indicativo perché ci fa capire che è importante avere una continuità e quindi avere competenze che si sono sviluppate in questo periodo che sono assolutamente da mantenere e probabilmente, nella conferma, ci sarà anche un giudizio sull'operato del ministro. Poi vediamo che succederà con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - Resta il fatto che nelci sono poche donne: “Si, però bisogna anche valutare il peso dei ministeri e le donne - il punto di vista di- sono in una posizione di leadership molto significativa. È chiaro poi che undi questo tipo non può accontentare tutte le istanze possibili però certamente bisogna guardare al peso e alla qualità”. Una decisione che segna una continuità colConte 2 è la scelta di lasciare il ministro Speranza alla Salute. “Questo - osserva- è indicativo perché ci fa capire che è importante avere una continuità e quindi avere competenze che si sono sviluppate in questo periodo che sono assolutamente da mantenere e probabilmente, nella conferma, ci sarà anche un giudizio sull'operato del ministro. Poi vediamo che succederà con i ...

