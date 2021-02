Governo: padre Spadaro, ‘non è ammucchiata, in campo figure non estreme ma di dialogo' (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - C'è chi dice che la crisi fatta esplodere da Renzi abbia riconsegnato il Paese a Salvini e a Forza Italia. “Questa è la prima impressione, d'altra parte - fa notare padre Antonio Spadaro - è anche vero che tutti sono contenti e tutti sono scontenti; tutti accettano questa situazione perché è transitoria, di emergenza ma è anche vero che le figure messe in campo non sono figure estreme ma di dialogo, di mediazione. Pd e M5S hanno fatto uno sforzo di mediazione, di convergenza”. Il direttore di Civiltà Cattolica ritiene che “sarebbe stata una ammucchiata se Draghi avesse messo punte estreme in contatto tra loro, dunque in conflitto, invece ha scelto figure di tecnici in posizioni molto delicate e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - C'è chi dice che la crisi fatta esplodere da Renzi abbia riconsegnato il Paese a Salvini e a Forza Italia. “Questa è la prima impressione, d'altra parte - fa notareAntonio- è anche vero che tutti sono contenti e tutti sono scontenti; tutti accettano questa situazione perché è transitoria, di emergenza ma è anche vero che lemesse innon sonoma di, di mediazione. Pd e M5S hanno fatto uno sforzo di mediazione, di convergenza”. Il direttore di Civiltà Cattolica ritiene che “sarebbe stata unase Draghi avesse messo puntein contatto tra loro, dunque in conflitto, invece ha sceltodi tecnici in posizioni molto delicate e ...

