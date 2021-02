Governo, Mario Draghi a palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Giuseppe Conte (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, passa in rassegna il Reparto d’Onore schierato all’interno del cortile di palazzo Chigi. Dopo il saluto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, è accompagnato, attraverso lo Scalone d’Onore, nella Sala dei Galeoni, dove è accolto dal Presidente uscente, Giuseppe Conte, con cui raggiunge lo Studio Presidenziale per il passaggio di consegne. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio,, passa in rassegna il Reparto d’Onore schierato all’interno del cortile di. Dopo il saluto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, è accompagnato, attraverso lo Scalone d’Onore, nella Sala dei Galeoni, dove è accolto dal Presidente uscente,, con cui raggiunge lo Studio Presidenziale per ildi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - PaoloGentiloni : Auguri a Mario #Draghi e al nuovo governo per le grandi sfide che affronterà. Grazie al Presidente #Mattarella. E viva l’Italia ???????? - shokomaeshiro : RT @Palazzo_Chigi: In diretta l'arrivo del Presidente Mario Draghi a Palazzo Chigi per la cerimonia di insediamento del Governo https://t.c… - alex_dafiero : RT @lucacerasuolo: Brunetta, Gelmini e Carfagna erano ministri nell’ultimo governo Berlusconi. Si, quello che cadde e fu sostituito da que… -