Governo | Grillo | “Si deve scegliere | o di qua o di là”

"13 febbraio 2021. Vi ricorderete questa data. Perché da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là. scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099. Se il 2099 è un'astrazione, allora prova così. Metti lo smartphone in modalità aereo e vola con la fantasia. Chiudi gli occhi". Così Beppe Grillo sul suo blog, in un post in cui sembra difendere la scelta di un Governo con un ministero della Transizione ecologica al suo interno, quel Governo che ora sta dividendo il M5S fino a far emergere il rischio concreto di una scissione. "Se il 2099 è un'astrazione, allora prova così – prosegue il garante del M5S – Metti lo smartphone in modalità aereo e vola con la fantasia. Chiudi gli occhi. Visualizza il tuo nipotino. Visualizzalo nonno. Coi capelli ...

pietroraffa : #Grillo diceva:'Berlusconi, ti prometto che nel primo giorno in cui andremo a governare questo Paese, tu o vai in L… - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - giuno55 : @beppe_grillo Mi sa che stavolta torno al non voto, come si fa ad accettare i ministri dell'ultimo governo Berlusco… - CarloneDaniela : RT @Ichnos1973: #NeValevaLaPena far parte di un Governo che abbiamo sempre combattuto? @luigidimaio @beppe_grillo @Mov5Stelle vi siete sco… -