Governo Draghi, Laura Boldrini sbotta sui social: il tweet spiazza (Di sabato 13 febbraio 2021) Mario Draghi ha presentato la lista con i nomi dei nuovi ministri del Governo, la deputata del Pd Laura Boldrini è sbottata sui suoi profili social Il nuovo Presidente del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 febbraio 2021) Marioha presentato la lista con i nomi dei nuovi ministri del, la deputata del Pdta sui suoi profiliIl nuovo Presidente del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - isladecoco7 : RT @molumbe: Se il governo cade prima dell’inizio del semestre bianco, il miracolo è compiuto, Draghi salta anche come PdR. Altrimenti salt… - AaronPettinari : Governo Draghi al via, domani il giuramento -