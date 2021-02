Governo: caos M5S, boom per petizione su charge.org 'ripetere voto Rousseau' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del Governo Draghi, anzi. La squadra di Draghi e la mancata unione tra il Mise e l'Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia. E così sulla piattaforma 'charge.org' spunta una petizione per ripetere il voto Su Rousseau di giovedì scorso, petizione che in poche ore raggiunge oltre 600 adesioni. "Gentilissimo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo - si legge - alla luce della compagine di Governo indicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita delDraghi, anzi. La squadra di Draghi e la mancata unione tra il Mise e l'Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia. E così sulla piattaforma '.org' spunta unaperilSudi giovedì scorso,che in poche ore raggiunge oltre 600 adesioni. "Gentilissimo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo - si legge - alla luce della compagine diindicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su ...

