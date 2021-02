“Gli impianti dell’Ilva devono essere spenti entro 60 giorni” | la decisione del Tar di Lecce è la prima mina per il governo Draghi

(Di sabato 13 febbraio 2021) ArcelorMittal ha 60di tempo per concludere lo spegnimento degliinquinanti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Lagrana per il nuovoguidato da Marioarriva ancora una volta dal capoluogo ionico. Il Tar diha infatti dato ragione al sindaco Rinaldo Melucci e con una sentenza notificata nelle scorse ore ha rigettato gli appelli di Arcelor, del ministero dell’Ambiente e della Prefettura di Taranto confermando che alla multinazionale dell’acciaio che gestisce lo stabilimento siderurgico ionico sono assegnati circa due mesi di tempo “per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo”. Nessuna sospensione condizionale, nessuna operazione da eseguire in tempo per evitare il fermo. I sei reparti, già sequestrati nel 2012 ...

Tra sessanta giorni Arcelor Mittal sarà obbligata a spegnere gli impianti. Lo ha deciso il Tar di Lecce, prima sezione, che oggi ha pubblicato la sentenza con la quale si è pronunciato sull'ordinanza ...