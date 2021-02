Giacomelli riprende la Salernitana | all’Arechi botta e risposta in due minuti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2Salerno – Un eurogol dicondanna laad accontentarsi di un pari casalingo contro il Vicenza. Hanno di che recriminare i granata, in vantaggio all’81’ e raggiunti duedopo da un missile dalla distanza del giocatore di Di Carlo. Sfida vibrante, la prima emozione è di marca biancorossa con Gori che, di testa, fa tremare la traversa della porta di Belec. Trema anche quella di Grandi ma l’occasione è di quelle ghiotte. Tutino si guadagna un calcio di rigore sfruttando l’entrata in scivolata di Valetini. Sul dischetto si presenta lo stesso giocatore scuola Napoli che timbra la trasversale. I veri fuochi d’artificio sono tutti nel finale. All’81’ punizione dalla trequarti di campo per la, palla scodellata al ...

