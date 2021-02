Foggia-Catanzaro, giallorossi contro un tabù: le formazioni e dove vederla (Di sabato 13 febbraio 2021) Foggia-Catanzaro in campo alle 12.30 allo “Zaccheria” per affrontare la 24a giornata del campionato di Serie C girone C. Padroni di casa in emergenza in attacco, mentre il Catanzaro affronta un campo tabù. Ecco le possibili scelte dei tecnici. Il momento del Foggia I Satanelli pugliesi arrivano alla gara di questo pomeriggio con 36 punti in classifica (10 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte), in quarta posizione. Domenica scorsa, sul campo del Potenza, grazie alla rete messa a segno da Del Prete dopo solo 8 minuti, il Foggia ha colto la sua decima vittoria stagionale, la sesta in trasferta. Nelle ultime 5 giornate, in particolare, la formazione di Marchionni ha rimpinguato il suo bottino in classifica con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Considerando le sole gare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)in campo alle 12.30 allo “Zaccheria” per affrontare la 24a giornata del campionato di Serie C girone C. Padroni di casa in emergenza in attacco, mentre ilaffronta un campo. Ecco le possibili scelte dei tecnici. Il momento delI Satanelli pugliesi arrivano alla gara di questo pomeriggio con 36 punti in classifica (10 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte), in quarta posizione. Domenica scorsa, sul campo del Potenza, grazie alla rete messa a segno da Del Prete dopo solo 8 minuti, ilha colto la sua decima vittoria stagionale, la sesta in trasferta. Nelle ultime 5 giornate, in particolare, la formazione di Marchionni ha rimpinguato il suo bottino in classifica con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Considerando le sole gare ...

