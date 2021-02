Flash News del 13 Febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Paese ha un nuovo Governo. Qualche minuto prima di mezzogiorno davanti al Presidente della Repubblica il giuramento del presidente del Consiglio e dei suoi 23 Ministri. Niente parenti e giornalisti, distanziamento, mascherine e cerimonia in streaming. Tra i Ministri, otto sono donne, quindici i politici e otto i tecnici. Nove sono le riconferme del secondo Governo Conte, anche se in ruoli diversi. Il primo a pronunciare la formula di rito è stato il Presidente Draghi, poi i ministri senza portafogli e via via tutti gli altri; Dopo il giuramento, i componenti dell’esecutivo sono andati a Palazzo Chigi per il primo Consiglio dei Ministri, prima parola tradizionale cerimonia della campanella con il passaggio di consegna dal Presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte a quello attuale, Mario Draghi. Mercoledì la fiducia al Senato e giovedì alla Camera; Ieri si sono registrati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Paese ha un nuovo Governo. Qualche minuto prima di mezzogiorno davanti al Presidente della Repubblica il giuramento del presidente del Consiglio e dei suoi 23 Ministri. Niente parenti e giornalisti, distanziamento, mascherine e cerimonia in streaming. Tra i Ministri, otto sono donne, quindici i politici e otto i tecnici. Nove sono le riconferme del secondo Governo Conte, anche se in ruoli diversi. Il primo a pronunciare la formula di rito è stato il Presidente Draghi, poi i ministri senza portafogli e via via tutti gli altri; Dopo il giuramento, i componenti dell’esecutivo sono andati a Palazzo Chigi per il primo Consiglio dei Ministri, prima parola tradizionale cerimonia della campanella con il passaggio di consegna dal Presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte a quello attuale, Mario Draghi. Mercoledì la fiducia al Senato e giovedì alla Camera; Ieri si sono registrati ...

