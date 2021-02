Dying Light 2 esclusiva Xbox? Microsoft interessata ad acquisire Techland secondo gli ultimi rumor (Di sabato 13 febbraio 2021) Microsoft sarebbe sul punto di acquisire Techland, gli sviluppatori dietro Dying Light e il suo imminente sequel: queste le voci che stanno circolando in rete in questo momento. I rumor sull'acquisizione di Techland da parte della casa di Xbox circolano già da parecchio tempo: già nel 2019 si diceva che Microsoft fosse interessata ad acquisire uno studio polacco (ai tempi si pensava CD Projekt) e, nel 2020, in seguito all'ennesimo rinvio di Dying Light 2, molti reputavano Techland "matura" per un'acquisizione, con Microsoft come prima candidata. Ai tempi gli sviluppatori avevano negato tutto e riaffermato la loro indipendenza ma, come ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021)sarebbe sul punto di, gli sviluppatori dietroe il suo imminente sequel: queste le voci che stanno circolando in rete in questo momento. Isull'acquisizione dida parte della casa dicircolano già da parecchio tempo: già nel 2019 si diceva chefosseaduno studio polacco (ai tempi si pensava CD Projekt) e, nel 2020, in seguito all'ennesimo rinvio di2, molti reputavano"matura" per un'acquisizione, concome prima candidata. Ai tempi gli sviluppatori avevano negato tutto e riaffermato la loro indipendenza ma, come ...

