Crotone, conferenza Stroppa: «Meritavamo qualche punto in più, bello ritrovare Cigarini»

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Crotone Giovanni Stroppa in vista della gara di domani con il Sassuolo

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da SOS Fanta.

SALVEZZA – «La salvezza passa ogni settimana da una partita della vita. Guardando alle prestazioni forse, nonostante i nostri limiti, meritavamo qualche punto in più rispetto a quelli che abbiamo».

CIGARINI – «Avere di nuovo Cigarini tra di noi è importante perché la sua presenza ci dà un senso di normalità. Paghiamo purtroppo le assenze per gli infortuni patiti dai nostri calciatori con maggiore qualità a centrocampo».

