Cormezz | Insigne questa volta non vuole fare “regali” alla sua “bestia nera”

Insigne si prepara a scendere in campo di nuovo contro la Juve, un'avversaria che per lui ha un sapore speciale, ancora di più dopo il rigore sbagliato nella finale di Supercoppa, scrive il Corriere del Mezzogiorno questa volta non vuole fare altri «regali». Nella sua mente è ancora vivido il ricordo del rigore sbagliato in Supercoppa. Il penalty che avrebbe potuto portare il Napoli ai supplementari. Regalare qualche chance agli azzurri. I numeri raccontano che la Juve è la bestia nera di Lorenzo Dalla maledetta partita con la Juventus è a secco da sette gare, condizionato evidentemente dal pesantissimo errore. Un'eternità. E nel frattempo ha colpito due pali: uno all'andata di coppa Italia con l'Atalanta e l'altro con il Genoa.

