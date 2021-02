Conte | Draghi e la lezione di Goria | il commercialista di Asti che cominciava a piacere troppo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ero un ragazzo democristiano quando l’Italia era governata da Giannimeno che cinquantenne di. Era stato per anni il ‘golden boy’ della sinistra democristiana del Nord, un misto di popolarismo piacione e competenza tecnocratica. Il suo momento era venuto dopo le elezioni politiche del 1987, susseguite al lungo governo di Bettino Craxi, interrotto dalla rivendicazione democristiana di una ‘alternanza’ alla guida dell’esecutivo. Allora queste erano le usanze. Alle elezioni la Dc aveva retto, l’onda lunga socialista era stata poco più di una risacca, e Craxi dovette cedere alla Dc la guida del governo, puntando però su una figura di profilo minore, meno ingombrante di un De Mita o di un Andreotti. E nacque l’unico governo di Gianni, carico come una portaerei di tutti i notabili ...

pietroraffa : E comunque Draghi al posto di Conte è una benedizione, non scordiamolo mai #GovernoDraghi - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - Giancarlo_67_gi : RT @luigi_lb7: L'uscita di scena, tra gli applausi, di un Uomo perbene. @GiuseppeConteIT @pdnetwork @Mov5Stelle @NoHateItalia #Conte #Giuse… - Vito_Cipolla : RT @BelpietroTweet: I nomi dei ministri dell'ex banchiere danno l'idea di una squadra fatta per accontentare le segreterie dei partiti. Riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Draghi

...a non votare la fiducia al governo. Come il senatore Emanuele Dessì: 'Stamattina invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza che voterò NO al governo. Ci ...'Tutti sapevano cheera migliore di, ma nessuno ha avuto il coraggio di lavorare in questa direzione', si è vantato in una serie di interviste rilasciate alla stampa internazionale. '...Viceversa, tutti noi dobbiamo evitare l’errore di credere che una volta sostituito Conte con Draghi i nostri problemi saranno magicamente risolti. Intanto perchè se abbiamo visto che pure SuperMario è ...Alessandro Di Battista ricorda che al governo sono entrati i berlusconiani delle leggi ad personam. La senatrice Barbara Lezzi chiede un nuovo voto su Rousseau. Il presidente della commissione Affari ...