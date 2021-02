Chiacchiere gluten free con meno zucchero e più fibra di una mela

Leggi su dilei

(Di sabato 13 febbraio 2021) Le(o frappe) che non solo non fanno male, ma possono addirittura far bene alla salute? Esistono e ci spiega come prepararle la dott.ssa Chiara Manzi, esperta nutrizionista e autrice del libro “Cucina Evolution. In forma senza dieta” (Art joins nutrition editore) in cui spiega come portare a tavola piatti golosi con più antiossidanti ecalorie. “Le– spiega l’esperta – in genere sono molto caloriche poiché in frittura assorbono molti grassi. Ma con precise tecniche di preparazione e cottura possiamo limitare al massimo l’assorbimento del grasso, sostituire locon dolcificanti a zero calorie e arricchirle di sostanze benefiche per la salute. Gli ingredienti sono molto semplici. Si può usare farina 00 (o farina di riso per la versione) ...