Caos al Gf Vip, scoppia una nuova lite tra Giulia e Tommaso, che vuole abbandonare la casa (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo l'uscita della Ruta al GF Vip, è scoppiato il Caos: Giulia Salemi litiga di nuovo con Zorzi, che vuole abbandonare la casa, ma resta "bloccato" L'uscita dalla casa del GF Vip di Maria Teresa Ruta e il televoto per la finale ha fatto scuotere gli animi dei concorrenti. In particolare, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi (forse ex amici) hanno avuto un nuovo acceso scontro senza precedenti. Tutto è cominciato quando Tommaso ha criticato la Salemi per un comportamento scorretto nei confronti di Maria Teresa Ruta: "Hai voluto ferirla". L'influencer ha poi continuato: "Tu hai salvato me perché non volevi salvare Samantha, che ti ha nominato la settimana scorsa". A quel punto, l'italo-persiana ha replicato duramente:

