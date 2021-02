Calciomercato Juventus, futuro panchina: viva l’idea Zidane, ma aumenta la concorrenza (Di sabato 13 febbraio 2021) Andrea Pirlo, nelle ultime settimane, ha riconquistato la fiducia dell’ambiente di casa Juventus e sembrerebbe destinato ad avere un futuro tranquillo sulla panchina bianconera, con Fabio Paratici pronto a rafforzare la rosa a sua disposizione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Molto, però, potrebbe dipendere dal finale di stagione, che vede la Vecchia Signora ancora in corsa su tutti i fronti, sia nazionali sia internazionali. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici studia il doppio colpo: operazione da 90 milioni Nel caso, però, il rapporto tra Pirlo e la Juventus dovesse incrinarsi, la dirigenza avrebbe ben chiaro il sogno futuro per la panchina bianconera. Si tratterebbe dell’ex centrocampista della Vecchia ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Andrea Pirlo, nelle ultime settimane, ha riconquistato la fiducia dell’ambiente di casae sembrerebbe destinato ad avere untranquillo sullabianconera, con Fabio Paratici pronto a rafforzare la rosa a sua disposizione nella prossima sessione estiva di. Molto, però, potrebbe dipendere dal finale di stagione, che vede la Vecchia Signora ancora in corsa su tutti i fronti, sia nazionali sia internazionali. LEGGI ANCHE:, Paratici studia il doppio colpo: operazione da 90 milioni Nel caso, però, il rapporto tra Pirlo e ladovesse incrinarsi, la dirigenza avrebbe ben chiaro il sognoper labianconera. Si tratterebbe dell’ex centrocampista della Vecchia ...

