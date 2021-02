Caiazza Penalisti | “con Cartabia termina epoca giustizialismo populista a via Arenula”

(Di sabato 13 febbraio 2021) La nomina alla guida del dicastero di viadi Marta, “persona di sicura formazione e aderenza ai principi costituzionali, non fosse altro perché già presidente della Consulta”, segna “la fine di un’: il termine delalla guida del Ministero della Giustizia. Non possiamo che salutarla con grande soddisfazione, esprimendo l’augurio che a queste premesse tutte positive seguano anche fatti concreti”. Lo dice all’Adnkronos Gian Domenico, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, esprimendo “grande preoccupazione che, per evitare temi divisivi interni alla maggioranza, possano essere accantonate le questioni che attengono al processo penale ed alla prescrizione”. “Guardiamo con timore a questa strana aria che tira – prosegue – Noi ...

Adnkronos

