Brasile, Diego Costa vicinissimo al Palmeiras: potrebbe giocare insieme a Felipe Melo (Di sabato 13 febbraio 2021) Diego Costa potrebbe giocare in Brasile. A rivelarlo è Sky Sport UK che si dice sicuro che il centravanti naturalizzato spagnolo ex Atletico Madrid sarebbe vicinissimo al Palmeiras. Il bomber troverebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Melo, attuale capitano del club. SportFace.

mikelelomb : Diego Costa sembra sulla via di casa. Torna in Brasile direzione Palmeiras