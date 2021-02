Australia Open | grande Italia | Berrettini-Fognini show

(Di sabato 13 febbraio 2021) E’ doppietta azzurra all’d’, con Matteoe Fabioche si sono qualificati per gli ottavi di finale del primo slam della stagione. I due migliori tennistini si sono sbarazzati con un identico punteggio di 3-0 i rispettivi avversari - il russo Karen Khachanov per il romano e l’no Alex De Minaur per il ligure - e lunedì prossimo cercheranno di andare contro il pronostico per sbarcare ai quarti.se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas,col n.2 al mondo, Rafa Nadal. Gli azzurri nelle partite odierne, le prime senza pubblico a causa del lockdown di cinque giorni imposto dalle autorità, hanno mostrato di essere pronti ad affrontare le due difficili sfide che li attendono. ...

E' doppietta azzurra all'd', con Matteo Berrettini e Fabio Fognini che si sono qualificati per gli ottavi di finale del primo slam della stagione. I due migliori tennisti italiani si sono sbarazzati con un ...MELBOURNE () " Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi degli Australian, primo Major del 2021 in corso al Melbourne Park. Il 33enne di Arma di Taggia, testa di serie ...Agli Australian Open vittorie di Berrettini e Fognini che approdano agli ottavi del torneo in corso di svolgimento a Melbourne dopo aver eliminato rispettivamente il russo Khachanov e l'australiano De ...I due migliori tennisti italiani si sono sbarazzati con un identico punteggio di 3-0 i rispettivi avversari: il russo Karen Khachanov per il romano e l'australiano Alex De Minaur per il ligure. Negli ...