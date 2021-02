Amici 2020, grande assente in studio: è in collegamento da casa, cos’è successo (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 13 Febbraio di Amici 2020 c’è stato un grande assente in studio: è in collegamento da casa, i dettagli. Anche oggi, Sabato 13 Febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Amici 2020. A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questo Serale, il talent di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 13 Febbraio dic’è stato unin: è inda, i dettagli. Anche oggi, Sabato 13 Febbraio, è andata in onda una nuova puntata di. A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questo Serale, il talent di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

PatriziaZoffoli : RT @AriellaAmie: Sarà vero ? Secondo la Banca Mondiale, le misure di quarantena finiranno il 25 marzo 2025. Stanno pianificando di mandare… - luisa20170408 : RT @EnigmaPopstar2: Questo è Tommaso Zorzi a febbraio del 2020. Lo stesso che ora si sta accanendo contro Giulia e che le urla di continuo… - EnigmaPopstar2 : Questo è Tommaso Zorzi a febbraio del 2020. Lo stesso che ora si sta accanendo contro Giulia e che le urla di conti… - AleStarless : @chiaralaporella Io a fine febbraio 2020 ad una cena con amici 'ma figurati se ci chiudono in casa, non posso andar… - Mrstoscani : RT @wikiperri: Un grazie al @il_post per aver incluso #scienzasulbalcone fra i progetti di citizen science più interessanti del 2020 a live… -