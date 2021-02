Alemao | “Una settimana prima di morire | Maradona mi disse che avremmo dovuto bere una birra insieme in Brasile”

(Di sabato 13 febbraio 2021), ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN Review, in cui ha parlato anche del suo rapporto con. Unache Diego morisse, ci siamo mandati dei messaggi. Midi voler venire inper incontrarci euna. È stato difficile accettare la sua morte, aveva il cuore d’oro e meritava di vivere a lungo. Mi sarebbe piaciuto trascorrere più tempo con lui, essendo anche molto vicini. Abbiamo anche passato un capodannoa casa mia e fu meraviglioso. Quel Napoli era unito e Diego era il suo leader. Fuori dal campo era un ragazzo normale, semplice: è stato bellissimo vivere con lui per quattro anni. L'articolo ilNapolista.

Il raddoppio partenopeo arrivò allo scadere del primo tempo: rubò palla a Mauro sulla trequarti e lanciò subito per Carnevale; l'attaccante prese la mira e, dai 16 metri, fulminò ancora... I pugliesi sfiorano il tris con combinazione tra e Perri, conclusione deviata in corner. Sull'altro fronte è Turek a provarci al volo ma Di Benedetto devia. A 5'52" mister Sanginario opta ...