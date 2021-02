Alcuni Samsung Galaxy S21 Ultra soffrono di problemi audio (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Samsung Galaxy S21 Ultra è un dispositivo che non lascia indifferenti, ma che purtroppo non è nemmeno esente da difetti. Come riportato da ‘SamMobile‘, Alcuni utenti stanno segnalando problemi relativi all’altoparlante superiore, ovvero la componente audio integrata nella capsula auricolare, a loro dire in grado di emettere un suono appena soddisfacente. Ci sono proprietari del Samsung Galaxy S21 Ultra che denunciano di sentire strani scoppiettii provenire dall’altoparlante superiore, mentre altri non sembrano contenti del suono dell’altoparlante, ritenuto troppo silenzioso ed a volte perfino distorto. Il produttore asiatico è stato contattato a riguardo, e molti utenti hanno ricevuto delle unità sostitutive che sembrano ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) IlS21è un dispositivo che non lascia indifferenti, ma che purtroppo non è nemmeno esente da difetti. Come riportato da ‘SamMobile‘,utenti stanno segnalandorelativi all’altoparlante superiore, ovvero la componenteintegrata nella capsula auricolare, a loro dire in grado di emettere un suono appena soddisfacente. Ci sono proprietari delS21che denunciano di sentire strani scoppiettii provenire dall’altoparlante superiore, mentre altri non sembrano contenti del suono dell’altoparlante, ritenuto troppo silenzioso ed a volte perfino distorto. Il produttore asiatico è stato contattato a riguardo, e molti utenti hanno ricevuto delle unità sostitutive che sembrano ...

