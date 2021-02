William e Kate Middleton svelano una foto inedita di George, Charlotte e Louis (Di venerdì 12 febbraio 2021) Piante, quadri e librerie. Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, c’è stato un fisiologico boom di videochiamate, sia per questioni professionali che per affari privati: in breve tempo abbiamo cominciato a familiarizzare con sfondi di ogni genere, curiosando – seppur senza possibilità di movimento – nelle varie case. Comprese, ovviamente, le residenze Windsor, dalle quali i membri della royal family lavorano in smart working. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Piante, quadri e librerie. Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, c’è stato un fisiologico boom di videochiamate, sia per questioni professionali che per affari privati: in breve tempo abbiamo cominciato a familiarizzare con sfondi di ogni genere, curiosando – seppur senza possibilità di movimento – nelle varie case. Comprese, ovviamente, le residenze Windsor, dalle quali i membri della royal family lavorano in smart working.

