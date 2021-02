“Will you be my quarantine?”, i biglietti di San Valentino ai tempi del coronavirus (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Immagini da Thortful e Moonpig)“Ti va di fare il lockdown insieme?”. Un anno fa questa domanda non avrebbe avuto alcun senso, oggi è diventata una delle dichiarazioni d’amore più gettonata. La pandemia ha cambiato, oltre alle nostre esistenze, il nostro modo di vivere gli affetti e di parlarne. Non stupisce più di tanto allora che i classici biglietti di San Valentino nel 2021 siano pieni di rimandi al coronavirus, giochi di parole che cercano di strappare un sorriso all’interno di relazioni magari costrette da mesi all’isolamento fiduciario. Il tradizionale “Will you be my Valentine?” (vuoi essere il mio Valentino?) diventa “Will you be my quarantine?”. E sopra al disegno di una coppia che si bacia indossando la mascherina (il nuovo apostrofo rosa tra le parole ti ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Immagini da Thortful e Moonpig)“Ti va di fare il lockdown insieme?”. Un anno fa questa domanda non avrebbe avuto alcun senso, oggi è diventata una delle dichiarazioni d’amore più gettonata. La pandemia ha cambiato, oltre alle nostre esistenze, il nostro modo di vivere gli affetti e di parlarne. Non stupisce più di tanto allora che i classicidi Sannel 2021 siano pieni di rimandi al, giochi di parole che cercano di strappare un sorriso all’interno di relazioni magari costrette da mesi all’isolamento fiduciario. Il tradizionale “you be my Valentine?” (vuoi essere il mio?) diventa “you be my?”. E sopra al disegno di una coppia che si bacia indossando la mascherina (il nuovo apostrofo rosa tra le parole ti ...

sip153 : RT @BoiaKadda: 93 kg di possenti muscoli, vieni a farti schiacciare la testa e il portafoglio, ti renderò la mia troietta. 93kg of strong… - plapeach_v2 : “You.. will you really stay with me forever?” Cfhjhsjsiakaksjryjskshsj aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TOT… - T9Cents : YOU WILL FIND HERE...: Shopify ???? è ora disponibile nella tua lingua - Ora non hai scuse - jerebautista18 : È per la prima volta che parlo di finanza con i miei genitori.. Volevo lacrimargli davanti.. Imma make you proud of… - BoiaKadda : 93 kg di possenti muscoli, vieni a farti schiacciare la testa e il portafoglio, ti renderò la mia troietta. 93kg o… -

Ultime Notizie dalla rete : Will you Paul Johnson: l'icona della Chicago House Music

Music and the dimension of clubs has significantly changed: do you think anyone who says that house music is dead is right? Absolutely not! Music forever changes but Genre's don't! House music will ...

Fortnite incontra Tron in un nuovo crossover

More info: https://t.co/brB6ItQaeH pic.twitter.com/XwXFIbh0Il - Fortnite (@FortniteGame) February 12, 2021 This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept ...

“Will you be my quarantine?”, i biglietti di San Valentino ai tempi del coronavirus Wired.it “Will you be my quarantine?”, i biglietti di San Valentino ai tempi del coronavirus

Sui siti specializzati in biglietti d’amore per San Valentino si sono moltiplicate le dichiarazioni che ricorrono al linguaggio della pandemia e che sono romanticamente pragmatiche ...

"Tapestry" di Carole King, un album entrato nella storia

10 feb 2021 - Era uno dei primi giorni del gennaio 1971 quando - in tre sessioni di studio di tre ore ciascuna - Carole King registrò il suo secondo album, "Tapestry", pubblicato il 10 febbraio, giust ...

Music and the dimension of clubs has significantly changed: dothink anyone who says that house music is dead is right? Absolutely not! Music forever changes but Genre's don't! House music...More info: https://t.co/brB6ItQaeH pic.twitter.com/XwXFIbh0Il - Fortnite (@FortniteGame) February 12, 2021 This content is hosted on an external platform, whichonly display it ifaccept ...Sui siti specializzati in biglietti d’amore per San Valentino si sono moltiplicate le dichiarazioni che ricorrono al linguaggio della pandemia e che sono romanticamente pragmatiche ...10 feb 2021 - Era uno dei primi giorni del gennaio 1971 quando - in tre sessioni di studio di tre ore ciascuna - Carole King registrò il suo secondo album, "Tapestry", pubblicato il 10 febbraio, giust ...