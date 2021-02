Verissimo | “Finalmente fuori dal tunnel della droga” | la rivelazione choc

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella nuova puntata dici sarà unada parte di un ospite: “dal”. Una nuova puntata dell’amatissimo programmaandrà in onda domani, 13 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno, tra rivelazioni inaspettate e confessioni a cuore aperto. Ogni volta sono numerosi ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ibarac77 : @DanieleDann1 @GassmanGassmann Verissimo! Finalmente che uno lo dice. Importa parlare punto e basta. Non bisogna ma… - whoviansoul : @itsvivi__ VERISSIMO TIPO JEAN SEMBRA UN VECCHIOOOO (il primo ep, ora con l’animazione lo stanno migliorando) anche… - ildinolib : @biancavschiller Ahah verissimo, sono anni che lo dico agli amici genitori. Devo dire che con covid è finalmente ca… - MusFly1984 : @lufo88ita @GassmanGassmann verissimo anche questo. quello che intendo è che in una città dove vivono quasi un mili… - artsyindiie : sapete quando realizzate di avere davvero nel cuore un artista? quando la sua felicità è anche la vostra: ecco, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Finalmente

Mediaset Play

Si è parlato di un flirt mai ufficializzato (" Siamo solo amici ", diceva lei aa ottobre)... L'annuncio vero e proprio è arrivatocon uno scatto social che mostra Yaman e la Leotta ...ha rotto il silenzio in tv, incalzata dalla padrona di casa di Live, confermando di ... Ospite a, qualche mese fa l'attore aveva confidato a Silvia Toffanin che vorrebbe avere più ...La celebrazione dell'Eucaristia è la vera "carta d'identità" della comunità cristiana: in quel rito si ritrovano le radici della fede, la strada da percorrere e la meta finale verso cui tende ogni cre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX SIRENA: "INEOS ERA IRREGOLARE, PERCHE' LUNA ROSSA NON AVREBBE DOVUTO FARE RICORSO?" CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI, TV: FINALE PRADA CUP LUNA ROSSA-INEOS AC ...