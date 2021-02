Una Vita, dopo la fine della soap arriverebbe lo spin off con Maite e Camino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano delle clamorose novità riguardanti Una Vita. Alcune settimane fa si è appresa della cancellazione della rinomata soap opera ambientata nella fittizia Acacias 38, ma ci sarebbe già una trasmissione nuova, pronta a rimpiazzarla. Pochi istanti fa, infatti, fonti spagnole hanno tirato in ballo uno spin-off con due personaggi molto amati della serie originale: Maite e Camino! In seguito, maggiori informazioni in merito. Addio Una Vita, arriva 'Maitino'? Entro poche settimane, i telespettatori italiani assisteranno alla fioritura di un nuovo ed emozionante amore, quello tra Maite e Camino. La storia lesbo, sullo sfondo dei primi anni del 900, avrà un sacco di alti e bassi che culmineranno con un ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano delle clamorose novità riguardanti Una. Alcune settimane fa si è appresacancellazionerinomataopera ambientata nella fittizia Acacias 38, ma ci sarebbe già una trasmissione nuova, pronta a rimpiazzarla. Pochi istanti fa, infatti, fonti spagnole hanno tirato in ballo uno-off con due personaggi molto amatiserie originale:! In seguito, maggiori informazioni in merito. Addio Una, arriva 'Maitino'? Entro poche settimane, i telespettatori italiani assisteranno alla fioritura di un nuovo ed emozionante amore, quello tra. La storia lesbo, sullo sfondo dei primi anni del 900, avrà un sacco di alti e bassi che culmineranno con un ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - TeresaBellanova : Ascoltando le parole di Sofia, 16 anni, bracciante, non posso che ripensare alla mia vita, alle esperienze durissim… - Fandeseriesss : RT @DRosmello: D: sono davvero grata di aver trovato Rosalinda nella mia vita R: in questi giorni io e Dayane ci siamo fatte delle promess… - kannonzakacals : @mirko_cals oh andiamo, basta stappare una bottiglia e la vita ti sorriderà di più -