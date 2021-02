"Torna a casa, Di Battista". Gli ex compagni M5s cercano di evitare altri smottamenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il day after del brusco addio di Alessandro Di Battista ha dei tratti di surrealismo. Perché il tema politico che lo strappo dell’ex deputato pone all’interno del Movimento 5 stelle è superato a destra dall’attesa per il nuovo governo. Di Battista?, si domanda. “Ma di Draghi sai nulla?”, la gran parte delle risposte. È per questo che un senatore di lungo corso spiega che “Alessandro ha scelto il momento migliore, perché i parlamentari sul governo sono stati compattati da Grillo, l’attesa dei prossimi giorni e di quel che succederà ne sovrasta l’eco mediatica”. Nonostante il tentativo, un po’ sincero e un po’ strumentale, di buttare la polvere sotto il tappeto, la lacerazione che è andata in scena ieri non è stata affatto indolore. Perché una percentuale così alta di no sbattuta in faccia a Beppe Grillo non si vedeva da anni. E perché l’addio dell’ex ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il day after del brusco addio di Alessandro Diha dei tratti di surrealismo. Perché il tema politico che lo strappo dell’ex deputato pone all’interno del Movimento 5 stelle è superato a destra dall’attesa per il nuovo governo. Di?, si domanda. “Ma di Draghi sai nulla?”, la gran parte delle risposte. È per questo che un senatore di lungo corso spiega che “Alessandro ha scelto il momento migliore, perché i parlamentari sul governo sono stati compattati da Grillo, l’attesa dei prossimi giorni e di quel che succederà ne sovrasta l’eco mediatica”. Nonostante il tentativo, un po’ sincero e un po’ strumentale, di buttare la polvere sotto il tappeto, la lacerazione che è andata in scena ieri non è stata affatto indolore. Perché una percentuale così alta di no sbattuta in faccia a Beppe Grillo non si vedeva da anni. E perché l’addio dell’ex ...

