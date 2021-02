'Six Days In Fallujah non ha niente a che fare con il governo USA e non punta a reclutare' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il controverso Six Day in Fallujah ha fatto parlare nuovamente di sé dopo che Victura e Highwire Games hanno annunciato il reboot nella giornata di ieri. In seguito, anche l'analista Daniel Ahmad si era dichiarato perplesso, in quanto questo gioco starebbe "giustificando i crimini di guerra in USA" oltre che ad essere una sorta di strumento di propaganda per reclutare persone. Ora è proprio lo studio di sviluppo che in una pagina di FAQ ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti non è coinvolto nello sviluppo e che non è stato creato con l'intenzione di reclutare. "I marines, i soldati e i civili iracheni che ci hanno aiutato hanno partecipato come privati ??cittadini, e il gioco viene finanziato in modo indipendente", dice la pagina. Sempre nelle FAQ, si afferma che una parte delle vendite di Six ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il controverso Six Day inha fatto parlare nuovamente di sé dopo che Victura e Highwire Games hanno annunciato il reboot nella giornata di ieri. In seguito, anche l'analista Daniel Ahmad si era dichiarato perplesso, in quanto questo gioco starebbe "giustificando i crimini di guerra in USA" oltre che ad essere una sorta di strumento di propaganda perpersone. Ora è proprio lo studio di sviluppo che in una pagina di FAQ ha dichiarato che ildegli Stati Uniti non è coinvolto nello sviluppo e che non è stato creato con l'intenzione di. "I marines, i soldati e i civili iracheni che ci hanno aiutato hanno partecipato come privati ??cittadini, e il gioco viene finanziato in modo indipendente", dice la pagina. Sempre nelle FAQ, si afferma che una parte delle vendite di Six ...

