La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Improvvisamente l'ecologia e l'ambiente sono diventate una parola nuova. Come può e… - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Sgarbi: 'Fotocopia precedente e novità oscene' - HuffPostItalia : Sgarbi: 'Il governo Draghi? Una delusione, non voto la fiducia' - ivan71439634 : RT @ImolaOggi: Governo Draghi, Sgarbi: “non voto la fiducia” - ammdaniele : RT @ImolaOggi: Governo Draghi, Sgarbi: “non voto la fiducia” -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi governo

Lo scrive su Facebook Vittorio, esponente del Gruppo Misto. 'Per quanto mi riguarda non potrò mai votare ilDraghi - Di Maio: unsenza speranza nonostante Speranza', annuncia."Una terribile delusione, non voterò la fiducia" 'Una fotocopia del precedente'. Vittorioboccia il neoDraghi. 'Una terribile delusione. Unmalato - attacca - Avevo riposto la massima fiducia in Draghi, ma le sue virtù non possono compensare la vera e propria ..."Avevo riposto la massima fiducia in Draghi, ma le sue virtù non possono compensare incapacità e incompetenza".Vittorio Sgarbi boccia il governo guidato da Mario Draghi . "E' una fotocopia del precedente ", sentenzia il parlamentare, che ...