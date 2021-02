Riforma pensioni 2021, ultimissime su Quota 100 e Draghi: intervista a Durigon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa ne sarà di Quota 100 col Governo Draghi, verrà prorogata oppure terminerà come previsto in data 31/12/2021, e soprattutto, tanti si chiedono come mai la Lega, e nello specifico il suo leader Matteo Salvini, hanno deciso di dare oggi l’appoggio a Draghi, definito in passato eccessivamente Europeista? Cambio di ideali, scelta ‘senza pudore’, come é stata definita dalla Prof.ssa Elsa Fornero, o semplicemente nuova apertura per il bene dell’Italia, dato il contesto complicato? Per eviatare inutili supposizioni ci siamo interfacciati direttamente con Claudio Durigon, padre di Quota 100. Riforma pensioni 2021, l’intervista in esclusiva a Durigon pensionipertutti: Salvini, ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa ne sarà di100 col Governo, verrà prorogata oppure terminerà come previsto in data 31/12/, e soprattutto, tanti si chiedono come mai la Lega, e nello specifico il suo leader Matteo Salvini, hanno deciso di dare oggi l’appoggio a, definito in passato eccessivamente Europeista? Cambio di ideali, scelta ‘senza pudore’, come é stata definita dalla Prof.ssa Elsa Fornero, o semplicemente nuova apertura per il bene dell’Italia, dato il contesto complicato? Per eviatare inutili supposizioni ci siamo interfacciati direttamente con Claudio, padre di100., l’in esclusiva apertutti: Salvini, ...

