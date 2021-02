Previsioni meteo 12 febbraio: tornano gelo e neve (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 12 febbraio 2021: aria artica in arrivo sull’Italia, possibili nevicate fino in pianura al Nord e poi anche sulle regioni del Centro Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dove tornano freddo e neve a bassa quota. Come annunciato, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, dal pomeriggio di oggi, dapprima le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ledi oggi, venerdì 122021: aria artica in arrivo sull’Italia, possibili nevicate fino in pianura al Nord e poi anche sulle regioni del Centro Condizioniin evoluzione sull’Italia dovefreddo ea bassa quota. Come annunciato, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, dal pomeriggio di oggi, dapprima le… L'articolo Corriere Nazionale.

