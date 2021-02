Parlami d’amore sabato 13 febbraio su Rai 1 | prima puntata di A Grande Richiesta

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 13 febbraio 2021)su Rai 113per San Valentino, gli ospiti e i conduttori della serata. Il ciclo AIn assenza di un varietà, di un programma consolidato per ilsera per contrastare C’è Posta per Te, Rai 1 si affida a un ciclo di speciali dal titolo “A”. Cinque serate con 5 temi diversi e ogni settimana conduttori e ospiti diversi. Si parte13 settembre con– A. Il ciclo è prodotto da Ballandi in collaborazione con la Rai e porterà nelsera di Rai 1 canzoni, volti e atmosfere da varietà classico, il tutto in onda dalle 21:25 dopo I ...