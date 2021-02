Nuovo governo Draghi: giuramento, fiducia e prime reazioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuovo governo Draghi: la squadra è pronta per il giuramento e per il passaggio in Parlamento a caccia della fiducia. Le prime reazioni Il primo passo per il Nuovo governo Draghi sarà il giuramento del presidente del Consiglio e dei suoi ministri, già fissato per le 12 di domani (13 febbraio) al Quirinale. Il secondo, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021): la squadra è pronta per ile per il passaggio in Parlamento a caccia della. LeIl primo passo per ilsarà ildel presidente del Consiglio e dei suoi ministri, già fissato per le 12 di domani (13 febbraio) al Quirinale. Il secondo, L'articolo proviene da Inews.it.

VittorioSgarbi : Nuovo Governo? Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende… - RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - CottarelliCPI : I miei migliori auguri al nuovo governo. Il suo compito non è facile ma è essenziale per il nostro paese. - arkiluka : RT @Iperbole_: BRUNETTA E GELMINI DI NUOVO AL GOVERNO. Ditemi che è un incubo, vi prego #totoministri - DaSiracusa : RT @ElianaMessineo: Pigiama, piumone, nuovo governo che però nasce vecchio, sud nelle mani dei soliti noti, ma per fortuna c'è @welikeduel.… -