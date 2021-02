“Non me lo aspettavo…”. UeD, Davide Donadei lo racconta solo ora. Frecciatina all’ex corteggiatrice Beatrice Buonocore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è conclusa l’esperienza di Davide Donadei sul trono di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo di origini leccesi ha scelto Chiara Rabbi. L’altra ragazza che lo aveva colpito era Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi. Davide ha sempre ammesso di essersi a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Davide e Chiara due hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine. Hanno rivelato il loro momento più bello dopo la scelta e Davide ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è conclusa l’esperienza disul trono di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo di origini leccesi ha scelto Chiara Rabbi. L’altra ragazza che lo aveva colpito era. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi.ha sempre ammesso di essersi a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.e Chiara due hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine. Hanno rivelato il loro momento più bello dopo la scelta e...

