Napoli verso la Juve | solo terapie per Demme e Hysaj

NAPOLI - Allenamento pomeridiano per il Napoli che, al Training Center, ha proseguito la preparazione in vista del big match di domani, sabato 13 febbraio, con la Juve al "Maradona" alle ore 18. Nella seduta diretta da Rino Gattuso la ...

Napoli-Juventus si avvicina con tante assenze da una parte e dall’altra: in casa bianconera recupera Bonucci, ma restano out in tre Napoli-Juventus, Gattuso sfida Pirlo: una sfida che va oltre i tre p ...

Gazzetta, Malfitano contro i calciatori: "Errori da dilettanti e non c'è voglia di reagire!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

