Moratti | Piano vaccini di Arcuri sbagliato per la Lombardia Verificheremo requisiti per acquisti autonomi

"Se le cose dovessero rimanere come prospettato dal commissario Arcuri, la Lombardia non sarà in grado di vaccinare tutta la popolazione entro giugno, perché le categorie tra i 55 e gli 80 anni dovrebbero essere coperte con i vaccini Pfizer e Moderna che al momento sono insufficienti". Lo dice in una intervista a La Stampa Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare."Il presidente Fontana si è sentito con Zaia, e insieme al Veneto e altre due regioni nel rispetto delle condizioni di Aifa, Verificheremo se ci sono i requisiti per gli acquisti autonomi", afferma. In merito ai rapporti con Arcuri, Moratti spiega di aver "sempre impostato il mio lavoro su una leale ...

