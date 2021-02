Monoclonali tra certezze e dubbi della scienza

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Italia ha dato il via libera all'utilizzo degli anticorpicome terapia anticovid. È questo uno degli ultimi decreti del Governo Conte firmato dal ministro Speranza che autorizza: "la temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpiper il trattamento di Covid-19, privi di una autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale" Per finanziare gli anticorpi verrà utilizzato il fondo di 400 milioni di euro istituito dalla Legge di Bilancio per l'acquisto di vaccini e farmaci anti SARS-CoV-2 praticamente un quarto di tutto il budget per la ricerca scientifica Italiana. I farmaci approvati sono: bamlanivimab e la combinazione bamlanivimab-etesevimab dell'azienda Eli Lilly e il cocktail casirivimab-imdevimabfarmaceutica Regeneron/Roche. Il costo per ogni singolo ...