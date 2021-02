Minute of Islands - prova (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Festival dei giochi di Steam, quest'anno nella sua edizione invernale, è un evento oramai ricorrente e capace di mostrare cosa si agita nel sottobosco indipendente dell'industria videoludica. Molti i giochi interessanti in arrivo nel 2021, che senza occasioni come questa rischierebbero di passare sotto il radar degli appassionati. Il misterioso Minute of Islands, in arrivo il 18 marzo, rientra tra questi, e sembrerebbe un valido viaggio introspettivo, adatto a tutti gli appassionati di giochi narrativi e avventure grafiche. Un disclaimer ci avverte sin da subito: il gioco tratterà tematiche complesse, come ansia, traumi, autolesionismo e altri comportamenti autodistruttivi. Ci sono, inoltre, immagini forti, di morte e putrefazione. Già dalle prime battute di gioco l'atmosfera ha qualcosa di marcio e inquietante. Il mondo esterno è post-apocalittico, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Festival dei giochi di Steam, quest'anno nella sua edizione invernale, è un evento oramai ricorrente e capace di mostrare cosa si agita nel sottobosco indipendente dell'industria videoludica. Molti i giochi interessanti in arrivo nel 2021, che senza occasioni come questa rischierebbero di passare sotto il radar degli appassionati. Il misteriosoof, in arrivo il 18 marzo, rientra tra questi, e sembrerebbe un valido viaggio introspettivo, adatto a tutti gli appassionati di giochi narrativi e avventure grafiche. Un disclaimer ci avverte sin da subito: il gioco tratterà tematiche complesse, come ansia, traumi, autolesionismo e altri comportamenti autodistruttivi. Ci sono, inoltre, immagini forti, di morte e putrefazione. Già dalle prime battute di gioco l'atmosfera ha qualcosa di marcio e inquietante. Il mondo esterno è post-apocalittico, ...

Eurogamer_it : Minute of Islands, un'avventura grafica post-apocalittica disegnata a mano. #prova - misteruplay2016 : Minute of Islands: il puzzle platform narrativo degli sviluppatori di The Inner World ha una data di uscita - Eurogamer_it : Ecco quando sarà disponibile #MinuteofIslands degli sviluppatori di #TheInnerWorld. - ShinjiSuzumiya : RT @Gekigemu: In questi giorni per lo Steam Festival puoi scaricare le demo gratuite di giochi interessanti come: TASOMACHI -

Ultime Notizie dalla rete : Minute Islands Minute of Islands: il puzzle platform narrativo degli sviluppatori di The Inner World ha una data di uscita

Studio Fizbin , lo sviluppatore dell'acclamata serie di avventure punta e clicca The Inner World , ha fissato la data di lancio del suo sorprendente "puzzle platform narrativo" Minute of Islands al 18 marzo . Il gioco arriverà su Xbox, PlayStation, Switch, Mac e PC. Minute of Islands racconta le avventure di Mo, " una riparatrice esperta che vive con la sua famiglia in un ...

Minute of Islands: annunciata la data d'uscita

Il publisher Mixtvision e lo sviluppatore Studio Fizbin hanno annunciato che il platform/puzzle con elementi narrativi, Minute of Islands, sarà disponibile su PC, Mac (tramite Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 marzo . La versione demo è disponibile su PC, via Steam, come parte dello Steam ...

Minute of Islands uscirà a marzo GamingTalker Minute of Islands - prova

Minute of Islands, di Studio Fizbin e Mixtvision, è un'avventura grafica post-apocalittica interamente disegnata a mano.

Minute of Islands è un delizioso puzzle platform narrativo che ha finalmente una data di uscita

Annunciata la data di uscita di Minute of Islands, il puzzle platform narrativo degli sviluppatori di The Inner World.

Studio Fizbin , lo sviluppatore dell'acclamata serie di avventure punta e clicca The Inner World , ha fissato la data di lancio del suo sorprendente "puzzle platform narrativo"ofal 18 marzo . Il gioco arriverà su Xbox, PlayStation, Switch, Mac e PC.ofracconta le avventure di Mo, " una riparatrice esperta che vive con la sua famiglia in un ...Il publisher Mixtvision e lo sviluppatore Studio Fizbin hanno annunciato che il platform/puzzle con elementi narrativi,of, sarà disponibile su PC, Mac (tramite Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 marzo . La versione demo è disponibile su PC, via Steam, come parte dello Steam ...Minute of Islands, di Studio Fizbin e Mixtvision, è un'avventura grafica post-apocalittica interamente disegnata a mano.Annunciata la data di uscita di Minute of Islands, il puzzle platform narrativo degli sviluppatori di The Inner World.