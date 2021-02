LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si comincia! Subito in pista tante azzurre (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 12.56: tante azzurre tra le prime atlete a scendere. Elena Curtoni (1), Laura Pirovano (3), Francesca Marsaglia (4), Federica Brignone (5), Marta Bassino (6). Con il 27 Nadia Delago. 12.53: Si sono un po’ nascoste le altre azzurre. Elena Curtoni (21a), Nadia Delago (24a), Laura Pirovano (30a). 12.45: La migliore delle azzurre è stata Francesca Marsaglia, sesta a 97 centesimi dalla vetta. 12.41: Distacchi importanti quelli inflitti da Puchner. 54 centesimi alla connazionale e 67 alla svizzera Lara Gut-Behrami, che ha vinto il superG di ieri. 12.35: Nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 12.56:tra le prime atlete a scendere. Elena Curtoni (1), Laura Pirovano (3), Francesca Marsaglia (4), Federica Brignone (5), Marta Bassino (6). Con il 27 Nadia Delago. 12.53: Si sono un po’ nascoste le altre. Elena Curtoni (21a), Nadia Delago (24a), Laura Pirovano (30a). 12.45: La migliore delleè stata Francesca Marsaglia, sesta a 97 centesimi dalla vetta. 12.41: Distacchi importanti quelli inflitti da Puchner. 54 centesimi alla connazionale e 67 alla svizzera Lara Gut-Behrami, che ha vinto il superG di ieri. 12.35: Nella ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Puchner in vetta Marsaglia è sesta - #alpino #Prove… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Cortina2021 il SuperG uomini in diretta: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si lavora sulla pista partenza rinviata alle 10.30 -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte sulla Olimpia delle Tofane - #alpino #Prove… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte sulla Olimpia delle Tofane -